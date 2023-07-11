ГКНБ: В г.Жалал-Абад в собственность государства возвращено незаконно нажитое имущество общей стоимостью 430 миллионов сомов

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время, на переданных государству земельных участках общей площадью около 2 Га
ГКНБ Кыргызской Республики по результатам расследования уголовных дел, связанных с незаконной приватизацией земельных участков, производственных и торговых площадей на территории г.Жалал-Абад, в собственность государства возвращены земельные участки, здания и сооружения на сумму 430 миллионов сомов.
Установлено, что фигуранты дела в 2000-е годы, используя различные коррупционные схемы и махинации незаконно приобрели в частную собственность недвижимое имущество, ранее находившихся на государственном балансе.
В ходе следствия также установлена их причастность к организации насильственного захвата административных зданий и межнациональных столкновений в мае и июне 2010 года в г.Жалал-Абад.
В настоящее время, на переданных государству земельных участках общей площадью около 2 Га., мэрией г.Жалал-Абад планируется строительство социальных объектов (детские сады, школы и т.д.), а также доступного жилья для государственных и муниципальных служащих, в т.ч. по программе государственного ипотечного кредитования.
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