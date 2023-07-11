В Госдуме РФ предложили бесплатно раздавать землю семьям после 10 лет брака

Бесплатно земельные участки предлагается выдавать для индивидуального жилищного строительства.

Депутаты Госдумы РФ от ЛДПР внесут на рассмотрение палаты законопроект о бесплатном предоставлении земельного участка семьям, проживающим в браке свыше 10 лет и имеющим детей, сообщает РБК со ссылкой на ТАСС.

Бесплатно земельные участки предлагается выдавать для индивидуального жилищного строительства.

Сейчас законопроект находится на рассмотрении у правительства. После получения заключения от кабмина документ в течение 30 дней планируется внести в Госдуму.





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