Пассажир нанес водителю такси 14 ножевых ранений

В ночь с 10 на 11 июля пассажир напал на водителя такси и нанес ему 14 ножевых ранений.
Эту информацию редакции Kaktus.media подтвердили в УВД Чуйской области.
Как уточняется, прошедшей ночью в селе Новопавловка Сокулукского района неизвестный мужчина нанес 14 колото-резаных ран таксисту "Яндекс. Такси". Пострадавший госпитализирован.
Установлено, что мужчина принял заказ, забрал клиента из микрорайона "Тунгуч" в Бишкеке, затем выехал с ним в село Новопавловка. По дороге, когда подъезжали к месту, клиент оплатил за проезд с помощью электронного кошелька. Затем пассажир неожиданно вытащил нож и напал на водителя такси.
Водителю удалось выскочить из машины. Нападавший пытался отобрать ключи от автомобиля, мужчина сопротивлялся. Таксист получил 14 колото-резаных ран, ему удалось сбежать с места происшествия. Злоумышленнику машину угнать не удалось.
Личность нападавшего уже установлена, в самое ближайшее время он будет задержан, сообщили в УВД области.
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