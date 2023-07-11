В Улан-Баторе открыли посольство Кыргызстана в Монголии

Ранее своим указом президент назначил Айбека Артыкбаева послом Кыргызстана в Монголии.



Сегодня, 11 июля, в Улан-Баторе состоялась церемония открытия посольства Кыргызстана в Монголии в рамках государственного визита президента КР Садыра Жапарова. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Ранее своим указом президент назначил Айбека Артыкбаева послом Кыргызстана в Монголии.

В церемонии открытия приняли участие министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев, посол Айбек Артыкбаев, министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмунхийн.



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