В Бишкеке на крыльце школы повесился учитель.
Об этом редакции Kaktus.media сообщили в УВД Октябрьского района.
Как уточняется, 5 июля 2023 года в 09:14 в службу "102" поступила информация, что на крыльце на северо-западной стороне одной из школ мужчина совершил суицид.
Оперативники, выехав по вызову, обнаружили труп А. Э., 1986 года рождения. В ходе осмотра тела каких-либо телесных повреждений не обнаружено.
Данный факт зарегистрирован в УВД Октябрьского района, начата доследственная проверка.
Для определения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
URL: https://kaktus.media/483607
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!