В Бишкеке на крыльце школы повесился учитель

В Бишкеке на крыльце школы повесился учитель.

Об этом редакции Kaktus.media сообщили в УВД Октябрьского района.

Как уточняется, 5 июля 2023 года в 09:14 в службу "102" поступила информация, что на крыльце на северо-западной стороне одной из школ мужчина совершил суицид.

Оперативники, выехав по вызову, обнаружили труп А. Э., 1986 года рождения. В ходе осмотра тела каких-либо телесных повреждений не обнаружено.

Данный факт зарегистрирован в УВД Октябрьского района, начата доследственная проверка.

Для определения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.



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