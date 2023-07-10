В Баткене прошла встреча кыргызской и таджикской групп по делимитации границы

Уточняется, что по итогам встречи подписан соответствующий протокол.

В Баткене состоялась очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Уточняется, что по итогам встречи подписан соответствующий протокол.

«Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания. Следующая встреча рабочих групп запланирована на территории Таджикистана», — отметили в ведомстве.



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