В Баткене прошла встреча кыргызской и таджикской групп по делимитации границы

Уточняется, что по итогам встречи подписан соответствующий протокол.
В Баткене состоялась очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Уточняется, что по итогам встречи подписан соответствующий протокол.
«Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания. Следующая встреча рабочих групп запланирована на территории Таджикистана», — отметили в ведомстве.
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