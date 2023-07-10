Нехватка поливной воды. Чиновник отрицает существование проблемы

Валерий Гутник предположил, что, возможно, крестьяне не соблюдают очередь, из-за чего возникают проблемы с водой.



Фермерам, земли которых поливаются из Западного БЧК, вода подается в достаточном количестве. Об этом на брифинге сообщил заместитель директора Службы водных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства КР Валерий Гутник.

Отметим, фермеры Чуйской области жалуются на отсутствие поливной воды. Некоторые из них уже выходили на митинг, обращаясь в кабмин с просьбой решить проблему.

Валерий Гутник предположил, что, возможно, крестьяне не соблюдают очередь, из-за чего возникают проблемы с водой.

«Воду они (фермеры) берут из Западного Большого Чуйского канала, и проведена большая работа по его очистке. Канал максимально заполнен. Вода подается жителям и фермерам согласно их заявкам и плану водопользования. Бывают отдельные моменты, когда землепользователи, возможно, не соблюдают порядок очереди полива и между собой у них происходят какие-то определенные трения. Это бывает», — сказал Валерий Гутник, комментируя дефицит поливной воды.

Он также отметил, что необходимо учитывать маловодность горных рек в этом сезоне.

«Но тем не менее еще раз подчеркиваю, что вода в Чуйской долине урегулирована. Фермерам, земли которых поливаются из Западного БЧК, вода подается в достатке», — заключил Валерий Гутник.



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