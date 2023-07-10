В мэрии рассказали о необычной новой остановке в центре Бишкека. Фото

Продолжается реконструкция остановки общественного транспорта на пересечении улиц Абдрахманова и Киевской за счет спонсорских средств.
Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
Сообщается, что по проекту это будет закрытый остановочный павильон с системой кондиционирования в жаркое время и обогревом зимой. Также предусмотрены декоративное отображение маршрутов общественного транспорта, рекламный лайт-бокс, информационный сенсорный LED-экран.
Проект реализуется по достигнутой договоренности акимиата Первомайского района с ОАО "Бакай Банк".
Кроме этого, акимиат планирует оснастить остановку камерами видеонаблюдения системы "Безопасный город" с возможностью панорамной и ночной съемки и фиксации всего происходящего в радиусе нескольких десятков метров. Там будут Wi-Fi и пандус для людей с инвалидностью, говорится в сообщении.
Ранее муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" перенесло остановочный комплекс, расширило тротуар и установило бордюры.
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