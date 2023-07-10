Беременным на заметку: какие медуслуги можно получить бесплатно и что для этого нужно

С января по июнь 2023 года в республике полисом обязательного медицинского страхования (ОМС) было застраховано 26 613 беременных женщин.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда обязательного медицинского страхования при Минздраве.

В сообщении говорится, что государство в лице ФОМС предоставляет следующие бесплатные медицинские услуги при обращении к семейным врачам:

-прием на учет по беременности в центре семейной медицины или в центре общеврачебной практики;

-оформление индивидуальной карты беременной;

-оформление и выдача обменной карты беременных;

-консультации, в том числе узких специалистов, осмотр, лечение;

-проведение лабораторно-диагностических исследований;

-профилактический осмотр у стоматолога, выявление проблемы, лечение десен, избавление от камней и налета;

-выдача полиса ОМС незастрахованным беременным женщинам.

При госпитализации беременных женщин в родильные дома и отделения государство предоставляет следующие услуги бесплатно:

-роды;

-операция кесарева сечения, включая наркоз;

-выписка из родильного дома;

-справка о рождении ребенка;

-госпитализация при возникновении осложнений во время беременности;

-госпитализация при возникновении осложнений после родов в течение 10 недель;

-проведение лабораторно-диагностических исследований;

-предоставление лекарств и медицинских изделий (шприц, спирт, вата, бинт и другое) из перечня жизненно важных -лекарственных средств (с перечнем можно ознакомиться в медучреждении).

Кроме этого, для профилактики развития порока плода все застрахованные беременные женщины могут выписать электронный рецепт у семейного врача и купить в аптеках (заключивших договор с Фондом ОМС) фолиевую кислоту со скидкой до 50%, а также другие медикаменты (по показаниям).

Для получения указанных медицинских услуг беременным необходимо:

-встать на учет по беременности в ЦСМ;

-застраховаться (получить полис ОМС);

-иметь обменную карту беременной;

-получить направление от семейного врача при возникновении осложнений во время беременности и после родов в течение 10 недель;

-иметь документ, подтверждающий личность (паспорт).

С вопросами можно обращаться на горячую линию ФОМС - 113.



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