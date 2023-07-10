В Бишкеке девушка показала голые ягодицы из окна машины. Видео

Девушка показала голые ягодицы из окна двигавшегося автомобиля в Бишкеке.

Видео распространили в соцсетях.

На записи видно, как из двигавшегося авто неизвестная девушка оголила часть тела перед другими водителями.

В УПСМ ГУВД Бишкека сообщили Kaktus.media, что личность водителя уже установлена, за ним выехали сотрудники милиции.

Личность девушки также установлена, в ближайшее время ее тоже доставят в следственную службу.

В УПСМ отметили, что водителя ждет штраф за автохулиганство, а девушку, возможно, административный арест до 5 суток, ее действиям даст оценку следователь.

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