В Бишкеке девушка показала голые ягодицы из окна машины. Видео

Девушка показала голые ягодицы из окна двигавшегося автомобиля в Бишкеке.
Видео распространили в соцсетях.
На записи видно, как из двигавшегося авто неизвестная девушка оголила часть тела перед другими водителями.
В УПСМ ГУВД Бишкека сообщили Kaktus.media, что личность водителя уже установлена, за ним выехали сотрудники милиции.
Личность девушки также установлена, в ближайшее время ее тоже доставят в следственную службу.
В УПСМ отметили, что водителя ждет штраф за автохулиганство, а девушку, возможно, административный арест до 5 суток, ее действиям даст оценку следователь.
URL: https://kaktus.media/483548
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