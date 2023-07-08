Вместо старого здания начато строительство нового современного аэровокзала Международного аэропорта «Иссык-Куль»

Бишкек, "Саясат.kg". Согласно проекту, аэровокзал рассчитывается на обслуживание пассажиров, прибывающих на среднемагистральных воздушных судах.

В Международном аэропорту «Иссык- Куль» вместо старого здания начато строительство нового современного аэровокзала, которой будет соответствовать всем международным стандартам.

Стоит отметить, что существующее здание аэровокзала «Иссык-Куль» было построено в 2003 году. И это одна из причин строительства нового аэровокзала аэропорта «Иссык-Куль». Потоп произошел вчера в зоне регистрации (построен в 2006 году) из-за сильного ливневого дождя с градом, который забил сточные трубы. Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, 1 июля 2023 года, заложил капсулу под строительство нового здания аэровокзала Международного аэропорта «Иссык-Куль» в селе Тамчы.

Председатель Правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Манасбек Самидинов проинформировал главу государства о проводимой строительный работе в региональных аэропортах и о планах развития аэропортов страны на 2023-2026 гг.

Согласно проекту, аэровокзал рассчитывается на обслуживание пассажиров, прибывающих на среднемагистральных воздушных судах. Площадь нового 3-х этажного здания аэровокзала составляет 18 424,5 м2, что позволит обслуживать 450 пассажиров в час. В настоящее время пропускная способность составляет 100 человек. Ожидается, что на первом этаже нового комплекса разместится зал регистрации пассажиров, зона таможенного и паспортного контроля, залы прилета пассажиров, зал выдачи багажа, зона регистрации, прилета и вылета VIP/ СIP, на втором этаже расположится зона таможенного и паспортного контроля, залы вылета пассажиров, технические помещения, служебные помещения, кафетерий, магазины беспошлинной торговли, а третий этаж займет зона вылета, административные помещения и др.