Кто придет в парламент вместо Фарходбека Алимжанова и Фархата Исмаилова

ЦИК лишила мандатов двух депутатов Жогорку Кенеша — Фархата Исмаилова (фракция «Ата Журт Кыргызстан») и Фарходбека Алимжанова (фракция «Альянс»).

Выяснилось, что у обоих фальшивые дипломы о высшем образовании.

24.kg выяснило, кто придет в парламент вместо них. Вакантный мандат по списку партии «Ата Журт Кыргызстан» может получить Канатбек Маматов. В 2019 году он возглавил Федерацию футбола. Имеет классный чин советника государственной службы III класса. Награжден почетной грамотой мэрии Бишкека «За вклад в развитие спорта и дружбы среди народов Центральной Азии».

Имя Канатбека Маматова связывают с бывшим замглавы Таможенной службы Райымбеком Матраимовым.

Кресло нардепа по списку «Альянса» вместо Фарходбека Алимжанова может занять Эльдар Абакиров. Он участвовал в парламентских выборах — 2020 в первой десятке «Ата Мекена». Эльдар Абакиров ранее занимал должность замминистра экономики. Продержался на этой позиции с мая 2016-го по июнь 2019-го. Сейчас он заместитель директора ОсОО Green City Management, основной деятельностью которого являются туристический бизнес, управление гостиницами и оздоровительными комплексами.

Во время беспорядков с 5 на 6 октября 2020 года был ранен осколком светошумовой гранаты. В 2021-м баллотировался на пост президента страны.

Напомним, материалы ГКНБ по дипломам Фарходбека Алимжанова и Фархата Исмаилова в Центризбирком поступили еще 8 апреля 2022 года. Тогда же отправили запрос в Минобразования. Заявления ректората КНУ, что Фархату Исмаилову диплом не выдавался, было недостаточно, чтобы начать обсуждение. В итоге вопрос ЦИК рассмотрела спустя год.



Ссылка: https://24.kg/vlast/269806/