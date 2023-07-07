Кто придет в парламент вместо Фарходбека Алимжанова и Фархата Исмаилова

ЦИК лишила мандатов двух депутатов Жогорку Кенеша — Фархата Исмаилова (фракция «Ата Журт Кыргызстан») и Фарходбека Алимжанова (фракция «Альянс»).
Выяснилось, что у обоих фальшивые дипломы о высшем образовании.
24.kg выяснило, кто придет в парламент вместо них. Вакантный мандат по списку партии «Ата Журт Кыргызстан» может получить Канатбек Маматов. В 2019 году он возглавил Федерацию футбола. Имеет классный чин советника государственной службы III класса. Награжден почетной грамотой мэрии Бишкека «За вклад в развитие спорта и дружбы среди народов Центральной Азии».
Имя Канатбека Маматова связывают с бывшим замглавы Таможенной службы Райымбеком Матраимовым.
Кресло нардепа по списку «Альянса» вместо Фарходбека Алимжанова может занять Эльдар Абакиров. Он участвовал в парламентских выборах — 2020 в первой десятке «Ата Мекена». Эльдар Абакиров ранее занимал должность замминистра экономики. Продержался на этой позиции с мая 2016-го по июнь 2019-го. Сейчас он заместитель директора ОсОО Green City Management, основной деятельностью которого являются туристический бизнес, управление гостиницами и оздоровительными комплексами.
Во время беспорядков с 5 на 6 октября 2020 года был ранен осколком светошумовой гранаты. В 2021-м баллотировался на пост президента страны.
Напомним, материалы ГКНБ по дипломам Фарходбека Алимжанова и Фархата Исмаилова в Центризбирком поступили еще 8 апреля 2022 года. Тогда же отправили запрос в Минобразования. Заявления ректората КНУ, что Фархату Исмаилову диплом не выдавался, было недостаточно, чтобы начать обсуждение. В итоге вопрос ЦИК рассмотрела спустя год.
Ссылка: https://24.kg/vlast/269806/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!