Кыргызстанцы смогут работать в Японии как «сотрудники с определенными навыками»

Кыргызстанцы смогут работать в Японии со статусом пребывания «сотрудник с определенными навыками».
Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.
По ее данным, соответствующий меморандум подписал глава ведомства Кудайберген Базарбаев с министерствами юстиции, иностранных дел, здравоохранения, труда и благосостояния и Национальным полицейским агентством Японии.
«Документ определяет надлежащее функционирование системы, относящейся к иностранным трудовым ресурсам со статусом пребывания «работник с определенными навыками». До сегодняшнего дня граждане Кыргызстана могли осуществлять трудовую деятельность только по категории «технический стажер». Заключение меморандума позволит усилить взаимоотношения между КР и Японией и вывести их на новый уровень развития», — отметили в Минтруда.
По словам Кудайбергена Базарбаева, статус «работник с определенными навыками» повышает возможности кыргызстанцев легально трудоустроиться в Японии.
На сегодня уже на основе трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Министерством труда, «Профессиональным союзом» IBS Японии и Институтом японоведения при Кыргызском государственном университете имени Ишеналы Арабаева уже осуществляется подготовка кадров для работы в Стране восходящего солнца.
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