ГНС изъяла более 5 тысяч пачек сигарет без акцизных марок

Сотрудники Государственной налоговой службы ходе рейдовых мероприятий выявили факты реализации контрафактных сигарет.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По ее данным, всего из нелегального оборота изъято 5 247 пачек сигарет без акцизных марок.
В частности, в городе Джалал-Абаде в двух автотранспортных средствах были обнаружены табачные изделия без акцизных марок и сопроводительных документов. Изъято 4420 пачек. Материалы переданы в прокуратуру для дачи юридической оценки.
Также в Таласской области была установлена автомашина, водитель которой пытался сбыть торговым точкам табачные изделия без акцизных марок. Изъято 827 пачек сигарет, субъекту наложен штраф.
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