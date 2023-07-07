В Кызыл-Кие по горячим следам задержан подозреваемый в убийстве

5 июля 2023 года примерно в милицию поступила сообщение о том, что на рынке Таштемир-Хаджи, расположенного по улице Асаналиева города Кызыл-Кия, обнаружен труп неизвестного гражданина.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, на место вызова незамедлительно выехала следственно- оперативная группа, где по приезду были получены первичные данные о том, что в участке Сухой-Сай на восточной стороне рынка Таштемир-Аджи, был обнаружен труп погибшего, который был найден в заброшенном помещении, с телесными повреждениями.

Также, в милиционерами была установлена личность трупа, им оказался 42-летнего житель Ноокатского района С.Р.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 122 УК КH (убийство). Назначены все необходимые экспертизы.

В тот же день сотрудники ОВД г. Кызыл-Кия провели оперативно-розыскные мероприятия, где по горячим следам задержали подозреваемого в совершении данного преступления, ранее судимого 49-летнего жителя Т.Т. Исхак-Полотханского айылного аймака Кадамжайского района.

В настоящее время подозреваемый в совершении преступления водворен в изолятор временного содержания.

Расследование продолжается.

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