В оросительном канале нашли тела двух девочек

Тела девочек передали правоохранительным органам.
Сегодня, 7 июля, в селе Бору-Баш Ак-Суйского района в оросительном канале МК-10 были найдены тела двух девочек, пропавших без вести. Об этом сообщили в МЧС.
Тела девочек передали правоохранительным органам.
Напомним, вчера, 6 июля, в Караколе на ул. Чкалова, №65 две девочки - 5-летняя Н. Р. и 2-летняя Н. Р. - около 15:00 играли у своего дома, а затем пропали из поля зрения взрослых. К поискам были подключены пять спасателей пожарно-спасательной части №15 Каракола МЧС КР, 60 сотрудников ОВД Каракола и десять спасателей управления МЧС КР по Иссык-Кульской области.
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