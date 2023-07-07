Ущерб - более 10 млн сомов. Женщину заподозрили в организации финансовой пирамиды

В Сокулукском районе задержана подозреваемая в организации финансовой пирамиды.
Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.
Как уточняется, ранее, в конце июня этого года, в ОВД Сокулукского района обратилась жительница села Кун-Туу А. Ж. Она просила принять меры в отношении А., которая, по словам заявительницы, являясь администратором нескольких групп в WhatsApp, обещала быстрый доход от вложенных денег. Таким образом, по данным милиции, она завладела 187 тыс. сомов.
Выяснилось, что участниками групп, созданных подозреваемой, были простые граждане, пенсионеры. От них уже поступили заявления, ущерб по которым оценивается более чем в 10 млн сомов.
Вскоре милиция установила личность женщины. Ею оказалась жительница Бишкека Ж. А., 1985 года рождения. Она была задержана и водворена в изолятор временного содержания. Решением суда ее отправили под стражу.
Пострадавших от действий Ж. А. просят обратиться в ОВД Сокулукского района или сообщить по номерам: 03134 5 33 80, 0706 36 00 06, 0552 36 00 06 (WhatsApp), 0700 34 38 03.
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