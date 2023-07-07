Президента просят наложить вето на закон о регулировании цен на молоко

Молочное объединение Кыргызстана просит президента страны наложить вето на принятый Жогорку Кенешем законопроект «О регулировании закупочных цен на молоко».

Об этом говорится в обращении организации.

В Молочное объединение Кыргызстана входят все участники рынка молока и молочных продуктов республики. Оно объединяет перерабатывающие предприятия, заготовителей молока и лидирующих фермеров из всех регионов.

В объединении отмечают, что КР торгует молочной продукцией с такими странами, как Россия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Армения. Это приводит к тесной ценовой конкуренции между предприятиями этих государств. Если закупочная цена на сырое молоко снижается в Беларуси, она немедленно отражается на закупочной цене в Кыргызстане. Например, резкое падение стоимости говяжьего жира в Беларуси привело к снижению цен на конечную белорусскую молочную продукцию. Стоимость молочной продукции в КР также снизилась.

Результатом стало прекращение деятельности предприятия по переработке молока и молочной продукции ОсОО «Компания «МолПродукт».

«Закупочные цены на молоко на рынке ЕАЭС колеблются от 18 до 30 сомов в зависимости от качества. В случае с Беларусью закупочная стоимость сырого молока регулируется благодаря государственным субсидиям, выделяемым для предприятий по его переработке. Что касается Кыргызстана, в стране производят сырое молоко около 130 тысяч хозяйств, из них 97 процентов не могут обеспечить его логистику до предприятий из-за нерентабельности. Чтобы увеличить на 1 сом цену сырого молока по всей республике, потребуется 90 миллионов сомов в месяц, или более 1 миллиарда в год. Чтобы действительно помочь сектору, закупочная стоимость должна быть увеличена на 5 сомов, а компании получать субсидии не менее 5 миллиардов сомов в год», — объясняют специалисты.

В объединении считают, что подписание главой государства Закона «О регулировании закупочных цен на молоко» приведет к негативным последствиям. В первую очередь подорожает конечная продукция. Но при этом стоит понимать, что уже сейчас граждане жалуются на высокую стоимость молока и молочных продуктов в торговых сетях.

«Возможно прекращение деятельности основных предприятий по переработке молока и молочной продукции, которые закупают более 40 процентов сырья в Кыргызстане. Эти компании ориентированы на экспорт, но кыргызстанская молочная продукция станет неконкурентоспособной в ЕАЭС. Перестанут работать и предприятия, которые реализовали продукцию на внутреннем рынке. Это произойдет из-за того, что они просто не выдержат конкуренции с более дешевой импортной продукцией», — предупреждают представители сектора.

Они также напомнили о таких последствиях, как безработица и уменьшение поступлений налогов в государственный бюджет. Треть фермеров, производящих сырое молоко, не сможет реализовать свою продукцию. Это приведет к массовому забою скота и безработице.

За 2022 год предприятия по производству молочной продукции внесли в государственный бюджет 1,5 миллиарда сомов. В случае принятия закона эта цифра уменьшится на 600 миллионов.

«Законопроект об установлении фиксированной цены на сырое молоко вызывает серьезные опасения и вопросы относительно его реализации. Депутаты предлагают установить цену 40 сомов за литр без учета таких важных факторов, как географическое расположение, затраты на сборы, воздействие на потребителя, сезонные колебания, различия в качестве, инфраструктурные ограничения, защитные механизмы при наихудшем раскладе.

Внедрение фиксированной стоимости может привести к различным юридическим проблемам и коллизиям в молочном секторе, требующим вмешательства нардепов и других государственных органов для их решения. Это потребует от депутатов принимать решения для каждого товара, что не соответствует принципам эффективного законотворчества. Кроме того, существует риск возникновения монополии на рынке, что может привести к снижению качества молочной продукции и деградации племенной базы Кыргызстана. Просим президента наложить вето на этот законопроект и вернуть его на доработку. Просим провести глубокий анализ и учесть мнения всех участников молочного сектора», — говорится в обращении.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/269801/