Матчество как некий инструмент в руках легкомысленных женщин?

Иного мнения придерживается политолог Бакыт Бакетаев, который уверен, что, что одобрение матчества - это философское решение Конституционного суда

В Кыргызстане одна из активисток просила дать матчество своему ребенку, что вызвало неоднозначную реакцию общество. Мнения по этому поводу разделились и даже ряд государственных деятелей уже высказались по этому поводу.

Психолог Давлаткан Кабыкова увидела в данном нововведении больше негатива, чем положительных моментов.

"Пока не могу сказать что-либо однозначно, но если рассматривать этот вопрос под серьезным углом, то я как психолог и как гражданка Кыргызской Республики, против данного явления. Кыргызы относятся к малочисленной нации и из-за того, что мы знаем своих семь отцов, мы сохранились,как нация. Да ребенка вынашивает и рожает мать, но национальная самобытность определяется по отцу. Мы же не евреи. Это Израиль, Индонезия и Филиппины являются матрилинейными странами.

Национальность многих народов определяются именно по отцовской линии. Кыргызы относятся к древнему народу и у нас есть философия, что мы должны знать своих семь отцов. Например, если разделить слово семья, то получается семь и я, что и обозначает семь поколений человека.

В психологии есть такое понятие как память предков, например, образно говоря, если человек-это дерево, то листья - это его дети, а корни - наши предки.

Даже в самых развитых странах уделяется большое внимание древу предков. Почему важно знать семь предков, чтобы не происходило кровосмешения. Женщины приводят различные доводы использования матчества: мужчина не помогает в воспитании, не поддерживает финансово и так далее, но из-за этого нельзя решать ребенка лишать его отцовского происхождения.

Ребенок имеет право знать даже о самом плохом отце и возможно в дальнейшем он не будет повторять ошибки своего папы.

Когда вырастут дети с матчеством, то у них появится комплекс, окружающие будут спрашивать, почему ты отказался от отчества. В этой связи матчество выглядит как некий легкий инструмент для мести в руках легкомысленных и безответственных женщин", - сказала она.

Иного мнения придерживается политолог Бакыт Бакетаев, который уверен, что, что одобрение матчества - это философское решение Конституционного суда

"Так как наша древняя кочевая философия идет от Умай-Эне. Наши мамы и бабушки никогда не носили паранджу, а элечек, которой носила Клеопатра. Наши женщины были Клеопатрами и этим решением мы возвращаемся к истокам кыргызов. Мы входим в семь древнейших этносов мира наравне с греками, китайцами и арабами. От отца к ребенку переходят физические данные, а все остальное передается от матери. Кыргызы издревле говорят: Эненин таманында бейиш төрү или по- русски Рай у ног твоей матери.

Но хочу отметить, что у кыргызов никогда не было отчества, у нас всегда было принято обращаться просто байке, эже или ава. А самое главное, права женщин уравнялись с мужчинами", - заявил политолог.

Напомним, по решению Конституционного суда, при достижении 18-летия гражданин Кыргызстана должен иметь право выбора между отчеством и матчеством.





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