В июне на телефон доверия для детей за помощью обратились 189 человек

В июне на телефон доверия для детей — 111 за помощью и консультацией обратились 189 человек.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.
По ее данным, всего за месяц поступило 7 тысяч 187 звонков, но большинство ошибочные, касались подключения интернета и загрузки баланса сотовыми операторами, спрашивали о скорой помощи, милиции, пожарной службе и другом.
«189 абонентов просили консультацию или оказать им помощь (от детей поступило — 72, или 38,1 процента звонков). По 149 обращениям даны консультации и рекомендации, по 21 — психологические консультации, 19 обращений в зависимости от их характера перенаправлены соответствующим территориальным подразделениям государственных органов, в чьи компетенции они входят», — сообщили в ведомстве.
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