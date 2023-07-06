В июне на телефон доверия для детей за помощью обратились 189 человек

В июне на телефон доверия для детей — 111 за помощью и консультацией обратились 189 человек.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

По ее данным, всего за месяц поступило 7 тысяч 187 звонков, но большинство ошибочные, касались подключения интернета и загрузки баланса сотовыми операторами, спрашивали о скорой помощи, милиции, пожарной службе и другом.

«189 абонентов просили консультацию или оказать им помощь (от детей поступило — 72, или 38,1 процента звонков). По 149 обращениям даны консультации и рекомендации, по 21 — психологические консультации, 19 обращений в зависимости от их характера перенаправлены соответствующим территориальным подразделениям государственных органов, в чьи компетенции они входят», — сообщили в ведомстве.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/269675/