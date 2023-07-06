Мигрантам из Кыргызстана улучшат процесс трудоустройства в Санкт-Петербурге

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев подписал Меморандум о сотрудничестве с Союзом содействия развития проектов в сфере миграции «Миграционный альянс» (Санкт-Петербург, Россия). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По ее данным, документ поможет улучшить процесс трудоустройства мигрантов из Кыргызстана на российских предприятиях, взаимодействие с работодателями, информирование граждан о возможностях занятости.
Кроме того, прорабатывается открытие миграционного центра предвыездной подготовки, в том числе с помощью Союза «Миграционный альянс». В нем будет предоставляться информация о наличии вакансий, порядке пребывания и осуществления временной трудовой деятельности на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
По словам генерального директора холдинга «Бронка Групп» — учредителя «Миграционного альянса» Никиты Мурова, важной целью сотрудничества с Минтруда является создание площадки для взаимодействия с работодателями Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
«Мы заинтересованы в возможности подбора кандидатов на замещение свободных рабочих мест еще перед приездом в Россию. Меморандум будет способствовать процессу становления организованной трудовой миграции, что, в свою очередь, будет упрощать для граждан вопросы миграционного оформления», — сказал он.
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