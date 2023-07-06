Турецкие СМИ рассказали некоторые подробности о пропаже 20-летней кыргызстанки

Как выяснилось, 24-25 июня Жазгуль была в Кадыкее, и местные жители утверждают, что девушку доставили в местный полицейский участок.



Севинч Куртулуш, предпринимательница из Кадыкея, которая приютила у себя 20-летнюю кыргызстанку Жазгуль Шамуратову, рассказала СМИ некоторые подробности о данном инциденте. Редакция Kaktus.media приводит перевод материала Haberton.

Как выяснилось, 24-25 июня Жазгуль была в Кадыкее, и местные жители утверждают, что девушку доставили в местный полицейский участок. Моменты, когда Жазгуль Шамуратова входила и выходила из полицейского участка Хасанпаша, были зафиксированы на камеры видеонаблюдения. Севинч Куртулуш рассказала детали разговора с кыргызстанкой.



"Я встретила ее в Кадыкее. Я пришла в кафе, там был мой знакомый Хакан Бей, он и позвонил мне, потому что я знаю русский язык. Я поговорила с ней, и она рассказала, что ей надо в город Варну в Болгарии и что она заблудилась в Стамбуле. Девушка вышла из аэропорта три дня назад и с тех пор не ела. В этом кафе ее покормили. Она также рассказала, что потеряла свой чемодан в аэропорту. Что она подралась с кем-то в аэропорту, а потом села не в тот автобус и заблудилась", - рассказала предпринимательница.

По словам Жазгуль, в Варну она ехала по программе, чтобы поработать в отеле на несколько месяцев.



"Мы пытались дозвониться до ее мамы, но этого не получалось. Она все время говорила о чемодане, который оставила или потеряла в аэропорту. И просила меня купить билет до Варны, на что я согласилась, но у нее не было паспорта с собой. Якобы паспорт она оставила в отеле неподалеку. При этом обращаться в полицию она не хотела. В конце концов ее все же удалось убедить, что чемодан можно найти лишь после обращения в полицию.

Я пригласила ее к себе домой. Сказала, что она может принять душ и поесть. Купаться она не стала. Но поела и отдохнула полчаса. После погуляла с моей сестрой.



Позже мой сын отвез ее в полицейский участок Хасанпаша. В участок она зашла в 19:30 и пробыла там до 23:30, а после ушла оттуда. Дальше я ее не видела. Я волновалась за нее, так как она противоречила себе: то говорила, что ее телефон сломался, то она продала его, то оставила свой паспорт в отеле, который неподалеку от того кафе, то оставила его в чемодане, который она потеряла в аэропорту. Мы звонили в местные отели, но она нигде не была зарегистрирована", - рассказала Куртулуш.

Предпринимательница также сообщила, что пыталась помочь девушке, потому что она сама является мамой. Она также добавила, что понимает, как трудно иностранцам в чужом государстве - сама она 15-20 лет прожила в другой стране.

Турецкие СМИ рассказали некоторые подробности о пропаже 20-летней кыргызстанки

По информации издания Takvim, в том самом кафе Жазгуль через телефон Хакан Бея нашла страницу мамы в Instagram и отправила ей несколько сообщений, в которых рассказала, что заблудилась и села не в тот автобус. Она также просила маму перезвонить и выслать деньги. Но сообщения в Instagram были прочтены не сразу (эта соцсеть не показывает личные сообщения от других пользователей, для этого в дайректе необходимо перейти в раздел запросов, и только там можно увидеть новые сообщения. - Прим. Kaktus.media).

В итоге пропавшую Жазгуль Шамуратову нашли десять дней спустя с момента пропажи в другом районе Стамбула - в Умрание.



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