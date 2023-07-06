Сотрудники ГКНБ задержали милиционера при попытке продажи оружия

Милиционер задержан при попытке продать оружие.
Об этом редакции Kaktus.media сообщили сотрудники силовых структур.
По их словам, сегодня, 5 июля, сотрудниками Госкомитета нацбезопасности был задержан по подозрению в продаже боеприпасов участковый инспектор милиции ПОМ села Манас Сокулукского районного ОВД.
По предварительным данным, милиционер пытался продать пистолет и был задержан с поличным. Проводятся обыски в его доме и на рабочем месте.
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