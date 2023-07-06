ГКНБ КР: задержан активный член организованной преступной группы

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время по данным фактам проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.
ГКНБ Кыргызской Республики, в ходе проводимой работы по противодействию деятельности организованных преступных группировок, 5 июля 2023 года в одной из гостиниц г.Жалал-Абад задержан гр. «М.Э.М.» по кличке «Чач», который состоит на учете в «АБД-ТОР» МВД КР, как активный член ОПГ К.Колбаева, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, в 2013 году являлся так называемым «смотрящим» за кыргызской диаспорой в г. Москва.
Установлено, что указанный член ОПГ под угрозой физической расправы предпринимал попытки обложить данью владельцев торговых рынков г.Жалал-Абад. В настоящее время по данным фактам проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.
В ходе задержания при личном обыске у «М.Э.М.» было обнаружено вещество со специфичным запахом «гашиша» в количестве около 10 гр., которое направлено на соответствующую экспертизу. При этом, задержанный был освидетельствован на предмет употребления наркотических средств – экспресс тест, который дал положительный результат. Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР по Жалал-Абадской области.
ГКНБ КР просит лиц, возможно пострадавших от преступной деятельности задержанного «М.Э.М.» обращаться в дежурную службу ГУ ГКНБ КР по Жалал-Абадской области по тел.:(03722) 5-60-49.
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