На 11 миллионов сомов за курение в общественных местах выписала штрафов милиция

Уточняется, что курящие граждане оштрафованы на 11 миллионов 118 тысяч сомов.
С начала 2023 года сотрудниками милиции выявлено и составлено 11 тысяч 118 протоколов в отношении лиц, курящих в общественных местах. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Уточняется, что курящие граждане оштрафованы на 11 миллионов 118 тысяч сомов.
«Медицинским управлением МВД ведется работа, направленная на повышение осведомленности о вреде курения и его последствиях. Подготовлено 3 тысячи 700 различных брошюр, памяток, буклетов и наклеек. Проводятся лекции о негативном влиянии курения на организм человека, беседы с личным составом по актуальным темам о здоровом образе жизни. С начала года сотрудниками подразделений МВД составлено 28 протоколов по незаконной реализации подросткам сигарет, магазины оштрафованы на сумму 42 тысячи сомов», — отметили в ведомстве.
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