За полгода на содержание Жогорку Кенеша потрачено более полумиллиарда сомов

За январь — июнь на содержание Жогорку Кенеша израсходовано 571,7 миллиона сомов.
Такие данные приводит Министерство финансов.
Отмечается, что большая часть средств ушла на выплату заработной платы — 398,5 миллиона сомов. Кроме того, еще 57,2 миллиона ушло на приобретение прочих товаров и услуг и 53,9 миллиона — на взносы в Социальный фонд.
Расходы на служебные поездки составили 15,5 миллиона сомов, а услуги связи — 2,3 миллиона.
Кроме того, 12,6 миллиона сомов составил резервный фонд торага Жогорку Кенеша.
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