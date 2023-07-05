За полгода на содержание Жогорку Кенеша потрачено более полумиллиарда сомов

За январь — июнь на содержание Жогорку Кенеша израсходовано 571,7 миллиона сомов.

Такие данные приводит Министерство финансов.

Отмечается, что большая часть средств ушла на выплату заработной платы — 398,5 миллиона сомов. Кроме того, еще 57,2 миллиона ушло на приобретение прочих товаров и услуг и 53,9 миллиона — на взносы в Социальный фонд.

Расходы на служебные поездки составили 15,5 миллиона сомов, а услуги связи — 2,3 миллиона.

Кроме того, 12,6 миллиона сомов составил резервный фонд торага Жогорку Кенеша.



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