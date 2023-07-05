В Бишкеке начали бурить вторую скважину для полива зеленых насаждений.
Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
«Глубина скважины — 200 метров, мощность — 65 кубометров воды в час (17 литров в секунду)», — отметили в муниципалитете.
Всего в этом году планируют открыть шесть новых скважин. Одну из них на пересечении улиц Профсоюзной и Нарвской уже пробурили. Ее глубина — 103 метра, мощность — 65 кубометров в час.
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