Из Ташкента на Иссык-Куль запустят прямой авиарейс

Планируется открытие рейса из Ташкента на Иссык-Куль.

Об этом сообщили в пресс-службе ОАО "Международный аэропорт "Манас".

Узбекская авиакомпания Centrum Air 14 июля планирует запустить прямой рейс по маршруту Ташкент - Иссык-Куль - Ташкент. Авиарейсы будут выполняться 1 раз в неделю - по пятницам.



В связи с туристическим сезоном зарубежные авиакомпании открывают рейс на Иссык-Куль. Так, российская компания "Уральские авиалинии" 19 июня открыла регулярный рейс по маршруту Екатеринбург - Иссык-Куль.



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