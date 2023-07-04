Из Ташкента на Иссык-Куль запустят прямой авиарейс

Планируется открытие рейса из Ташкента на Иссык-Куль.
Об этом сообщили в пресс-службе ОАО "Международный аэропорт "Манас".
Узбекская авиакомпания Centrum Air 14 июля планирует запустить прямой рейс по маршруту Ташкент - Иссык-Куль - Ташкент. Авиарейсы будут выполняться 1 раз в неделю - по пятницам.
В связи с туристическим сезоном зарубежные авиакомпании открывают рейс на Иссык-Куль. Так, российская компания "Уральские авиалинии" 19 июня открыла регулярный рейс по маршруту Екатеринбург - Иссык-Куль.
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