Падение ребенка на пол при родах в столичном роддоме объяснили обстоятельствами

Главный специалист управления медицинской помощи и лекарственной политики Минздрава Раиса Асылбашева объяснила падение новорожденного на пол в родильном доме №1 Бишкека обстоятельствами.
"Справку [по результатам разбирательств] я сделаю, в которой все напишу, и передам информацию пресс-службе Минздрава. Это не системная проблема. Так получилось. В силу каких-то обстоятельств, я могу сказать, так произошло. В какие-то минуты в отсутствие специалистов. Это не всегда, не системно. У нас в роддомах мультидисциплинарная команда, все знают, чем должны заниматься медсестра, акушерка, врач. Тем более сейчас предоставили возможность акушеркам проводить физиологические роды. Так, чтобы отдельно оставить женщину на произвол - никогда. Единственное - мы информируем женщин, что в случае таких обстоятельств необходимо на кровать лечь... Так получилось..." - сказала Асылбашева.
В любом случае мы это не оставим. Это происшествие, на которое мы обязательно должны среагировать. Просто так это не останется.
Напомним, в социальных сетях кыргызского сегмента распространили пост женщины, заявившей, что в родильном доме Бишкека во время родов ее ребенок упал на пол. Автор поста утверждает, что предупреждала врачей, что рожает, но помощь ей вовремя не оказали. В Минздраве разобрались в случившемся и обещают ознакомить с результатами расследования в ближайшее время. Сообщалось также о тяжелом состоянии ребенка. По данным источников редакции, новорожденный получил ушиб головного мозга и перелом затылочной части черепа. Позже в Минздраве сообщили, что малышу становится лучше.
URL: https://kaktus.media/483261
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!