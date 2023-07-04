Падение ребенка на пол при родах в столичном роддоме объяснили обстоятельствами

Главный специалист управления медицинской помощи и лекарственной политики Минздрава Раиса Асылбашева объяснила падение новорожденного на пол в родильном доме №1 Бишкека обстоятельствами.

"Справку [по результатам разбирательств] я сделаю, в которой все напишу, и передам информацию пресс-службе Минздрава. Это не системная проблема. Так получилось. В силу каких-то обстоятельств, я могу сказать, так произошло. В какие-то минуты в отсутствие специалистов. Это не всегда, не системно. У нас в роддомах мультидисциплинарная команда, все знают, чем должны заниматься медсестра, акушерка, врач. Тем более сейчас предоставили возможность акушеркам проводить физиологические роды. Так, чтобы отдельно оставить женщину на произвол - никогда. Единственное - мы информируем женщин, что в случае таких обстоятельств необходимо на кровать лечь... Так получилось..." - сказала Асылбашева.



В любом случае мы это не оставим. Это происшествие, на которое мы обязательно должны среагировать. Просто так это не останется.

Напомним, в социальных сетях кыргызского сегмента распространили пост женщины, заявившей, что в родильном доме Бишкека во время родов ее ребенок упал на пол. Автор поста утверждает, что предупреждала врачей, что рожает, но помощь ей вовремя не оказали. В Минздраве разобрались в случившемся и обещают ознакомить с результатами расследования в ближайшее время. Сообщалось также о тяжелом состоянии ребенка. По данным источников редакции, новорожденный получил ушиб головного мозга и перелом затылочной части черепа. Позже в Минздраве сообщили, что малышу становится лучше.



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