Мэрия столицы организовала встречу предпринимателей из Бишкека и Баткена

Мэрия столицы организовала бизнес-встречу с предпринимателями Бишкека и Баткена.

Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, она прошла онлайн. В ней приняли участие представители Венгерско-Кыргызского и Узбекско-Кыргызского фондов развития, а также Гарантийного фонда.

В муниципалитете отметили, что ранее распоряжением председателя кабинета министров за мэрией Бишкека закреплено кураторство (шефство) над муниципалитетом Баткена, после чего столичным градоначальником Эмилбеком Абдыкадыровым утвержден план мероприятий по поддержке социально-экономического развития южного региона. Одним из пунктов в нем значится организация совместных форумов с участием предпринимателей двух городов и привлечение местных и иностранных инвесторов.

«Онлайн-бизнес-встреча состояла из двух сессий. В первой части с презентациями выступили представители Венгерско-Кыргызского фонда развития, Узбекско-Кыргызского фонда развития и Гарантийного фонда. Они ознакомили участников встречи со своей деятельностью, приоритетными направлениями, критериями финансирования и реализуемыми проектами. Во второй сессии предприниматель из Баткена презентовал проект о внедрении современной ирригационной системы не только в Баткенской области, но и по всему Кыргызстану», — сообщили в мэрии.

По итогам встречи достигнуты договоренности о проведении подобных мероприятий на постоянной основе, оказании содействия в составлении бизнес-планов для предпринимателей Баткена и их реализации, а также в продвижении совместных бизнес-проектов и взаимодействии между предпринимателями Бишкека и Баткена.



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