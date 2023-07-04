На Ала-Арчинском кладбище состоится церемония открытия памятника Болотбека Шамшиева

Бишкек, "Саясат.kg". Имя Болотбека Шамшиева широко известно в Кыргызстане и за его пределами.

5 июля на Ала-Арчинском кладбище состоится церемония открытия памятника выдающемуся кыргызскому кинорежиссеру, народному артисту СССР и Кыргызстана, лауреату Государственной премии ССР Болотбеку Толеновичу Шамшиеву.

Имя Болотбека Шамшиева широко известно в Кыргызстане и за его пределами. Его творчество неразрывно связано с феноменом в развитии кинематографа в 60-е годы, известный как «Кыргызское чудо». В то время работы молодых кыргызских кинорежиссёров стали стремительно покорять вершины всесоюзных и международных кинофестивалей.

Болотбек Шамшиев – режиссер-постановщик документальных фильмов «Манасчи» и «Чабан», художественных «Выстрел на перевале Караш», «Алые маки Иссык-Куля», «Эхо любви», «Волчья яма», «Снайперы». Особое место в творчестве Болотбека Толеновича занимают фильмы, снятые по произведениям Чынгыза Айтаматова: «Белый пароход», «Ранние журавли», «Восхождение на Фудзияму». Его фильмов удостаивались призов различных международных, отечественных кинофестивалей и государственных наград.

Памятник, который будет открыт, называется «Кыргызский чудотворец» и создан по замыслу сына кинорежиссера, Чынгыза Шамшиева. Идея была воплощена кыргызским скульптуром Тамилой Маматой и командой кыргызских литейных мастеров под руководством Багдада Калчаева. Скульптура изображает Болотбека Шамшиева в возрасте 40 лет. Это важный для кыргызов период жизни, возраст подведения жизненных итогов, переосмысления своего бытия и построения новых планов. В руках мастер держит одно из первых изданий великого эпоса Манас – сокровищницу мудрости и духовности кыргызского народа.

На церемонии семье кинорежиссера также будет вручена высшая награда Кыргызской Республики орден «Ак Шумкар». Почти год назад, 1 сентября 2022 года указом Президента Кыргызской Республики от 1 сентября 2022 года за выдающиеся творческие достижения и бесценный вклад в культуру кыргызского народа Болотбеку Шамшиеву была присвоена высшая степень отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры» с вручением особого знака «Ак Шумкар» посмертно.