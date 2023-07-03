В Кыргызстане проходит чемпионат Западной Азии по шахматам среди детей

Впервые в Кыргызстане проходит чемпионат Западной Азии по шахматам среди детей от 6 до 18 лет.

Организатором соревнования выступает Кыргызский шахматный союз.

Участвуют около 300 юных шахматистов из Индии, Шри-Ланки, Омана, Бангладеш, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и игроки под флагом Международной шахматной федерации.

Чемпионат проходит в селе Корумду Иссык-Кульской области с 30 июня по 10 июля.

За ходом соревнований следит судейская коллегия под руководством международного арбитра высшей категории Турдиалиева Хусана из Узбекистана.



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