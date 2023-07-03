20-летняя кыргызстанка пропала в Стамбуле. Ее ищут больше десяти дней

Генеральное консульство Кыргызстана в Стамбуле сообщило о пропаже 20-летней кыргызстанки Ж. Ш. Б.

Об этом консульство сообщило на своей странице в соцсетях.

24 июня на экстренный номер Генконсульства позвонила кыргызстанка А. Ж., которая сообщила, что ее дочь Ж. Ш. Б. два дня не выходит на связь. Со слов матери, девушка направлялась в Болгарию транзитом через Стамбул. Оттуда она должна на автобусе доехать до Варны.



"Сотрудники Генконсульства оперативно связались с иммиграционной службой аэропорта Сабиха Гокче. Получена информация о том, что Ж. Ш. Б. не была задержана и въехала на территорию Стамбула", - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранительными органами города проводятся разыскные мероприятия.

В Генконсульстве добавили, что находятся на постоянной связи с правоохранительными органами Стамбула и родственниками Ж. Ш. Б.



URL: https://kaktus.media/483198