20-летняя кыргызстанка пропала в Стамбуле. Ее ищут больше десяти дней

Генеральное консульство Кыргызстана в Стамбуле сообщило о пропаже 20-летней кыргызстанки Ж. Ш. Б.
Об этом консульство сообщило на своей странице в соцсетях.
24 июня на экстренный номер Генконсульства позвонила кыргызстанка А. Ж., которая сообщила, что ее дочь Ж. Ш. Б. два дня не выходит на связь. Со слов матери, девушка направлялась в Болгарию транзитом через Стамбул. Оттуда она должна на автобусе доехать до Варны.
"Сотрудники Генконсульства оперативно связались с иммиграционной службой аэропорта Сабиха Гокче. Получена информация о том, что Ж. Ш. Б. не была задержана и въехала на территорию Стамбула", - говорится в сообщении.
В настоящее время правоохранительными органами города проводятся разыскные мероприятия.
В Генконсульстве добавили, что находятся на постоянной связи с правоохранительными органами Стамбула и родственниками Ж. Ш. Б.
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