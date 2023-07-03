Первомайский суд вынес приговор экс-директору школы №61 Юрию Низовскому

Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 расчетных показателей, то есть 50 тыс. сомов в доход государства.
Приговором Первомайского районного суда Бишкека бывшего директора Учебного комплекса авторской физико-математической школы-лицея №61 им. Е. Якира Юрия Низовского признали невиновным в получении вознаграждения от учителя Т.А. в размере 400 долларов и родителя А.А. в размере 10 тыс. сомов. «Суд посчитал, что вина обвиняемого не доказана», - говорится в сообщении.
Однако Юрия Низовского признали виновным по статье 251 часть 1 «Незаконное получение служащим, не являющимся должностным лицом государственного органа, муниципальной службы, государственного и муниципального учреждения, вознаграждения в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или услуг имущественного характера в значительном размере за выполнение или невыполнение в интересах осуществляющего подкуп лица определенного действия, которое служащий должен был или мог совершить с использованием своего служебного положения».
Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 расчетных показателей, то есть 50 тыс. сомов в доход государства.
Напомним, в ГКНБ КР возбудили уголовное дело по факту коррупции в отношении директора Авторской физико-математической школы лицея №61 им. Б. Якира Юрия Низовского. Отмечалось, что он на систематической основе получал взятки, а также вымогал денежные средства у родителей учеников.
Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!