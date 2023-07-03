Жээнбек Кулубаев: Малайзия является для нас хорошо зарекомендовавшим себя представителем азиатских тигров

Малайзия является для нас хорошо зарекомендовавшим себя представителем азиатских тигров и одной из самых развитых стран в Юго-Восточной Азии, которая прошла много этапов процесса политического развития.

Об этом на встрече с главой МИД Малайзии Замбри Абдулом Кадиром сообщил министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев.

По его словам, между странами нет разногласий, наоборот, во многих международных и региональных вопросах у стран одинаковая позиция.

«У нас схожий менталитет, традиции и культура, что дает нам большое преимущество для установления связей и совместного сотрудничества между двумя странами. Я уверен, что ваш визит создаст хорошую почву для дальнейшего развития двусторонних и многосторонних отношений. Искренне рад возможности сегодня обменяться мнениями по соответствующим вопросам сотрудничества между двумя странами»,- сказал он.

Напомним, глава МИД Малайзии Замбри Абдул Кадир прибыл в Кыргызстан с официальным визитом вчера, 2 июня, по приглашению министра Жээнбека Кулубаева.

В рамках визита также запланированы встречи с президентом Садыром Жапаровым, председателем кабинета министров Акылбеком Жапаровым и торага Жогорку Кенеша Нурланбеком Шакиевым.

Справочно: Азиатские тигры — это страны с высокими темпами роста экономики, которые перешли от преимущественно аграрных обществ 1960-х годов к промышленно развитым странам.



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