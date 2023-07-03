Видео - Пресечена деятельность преступной группы

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время организатор преступления водворен в ИВС, проводится следствие.
ГКНБ совместно с УВД г.Ош в рамках проводимой работы по линии борьбы с ОПГ пресечена деятельность преступной группы, вымогавшей денежные средства у жителя Ошской области.
Так установлено, что граждане “А.у.К.” 1996 г.р. и “Ж.у.Ч.” 1995 г.р., путем угрозы физической расправы вымогали у жителя Кара-Суусского района Ошской области “А.С.” денежные средства в размере 30 тыс. сомов, а также требовали ежемесячные выплаты в размере 15 тыс. сомов.
В результате, 29 июня текущего года в рамках проведенных оперативно-следственных мероприятий вышеуказанные граждане были задержаны. В настоящее время организатор преступления водворен в ИВС, проводится следствие.
Спецслужбы и правоохранительные органы во взаимодействии продолжают работу по линии противодействия организованным преступным группировкам.
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