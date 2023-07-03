Казахстан может пересмотреть соглашение о воде с Кыргызстаном

До конца 2023 года Казахстан планирует изменить соглашение с Кыргызстаном и Узбекистаном об использовании ресурсов бассейна Сырдарьи.
Эта возможность отражена в концепции управления водными ресурсами на 2023-2029 годы.
В кратком описании документа указано, что данное водное соглашение действует с 1998 года. Документ регулирует использование ресурсов Сырдарьи в области ирригации и энергетики.
Согласно действующему соглашению, излишки электроэнергии, вырабатываемой на гидроэлектростанциях, будут передаваться в Казахстан и Узбекистан. Взамен Кыргызстан получает от своих соседей энергоресурсы, финансы и коммерческие услуги.
Казахстан, возможно, решил изменить документ в связи с тем, что нехватка воды становится одной из главных и растущих проблем в регионе. По прогнозам климатологов, к 2040 году в некоторых странах региона нагрузка на водные ресурсы возрастет в 2,8 раза. К 2050 году Сырдарья может обмелеть на 15 процентов.
Подробное содержание документа неизвестно.
Источник: kun.uz
URL: https://www.vb.kg/430797
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