Сервис Сбербанка поможет защитить кыргызстанцам свои права на родном языке

Гражданам Кыргызстана, находящимся в России, теперь будет проще урегулировать юридические вопросы в правовом поле.

В этом им поможет юридическое обслуживание, которое предоставляет платформа «СберПраво».

Отмечается, что новый продукт Сбербанка позволяет гражданам Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, работающим в России, получать юридическую помощь на родном языке.

«В России законодательство динамично меняется, поэтому ориентироваться в нормах права бывает непросто, особенно иностранным гражданам», — отмечает вице-президент, директор правового департамента Сбербанка Игорь Кондрашов.

По его словам, создан онлайн-сервис для того, чтобы квалифицированная и оперативная юридическая помощь была более доступна клиентам.

«Когда речь идет о мигрантах, то для них особенно важна возможность связаться с юристом в любой момент и получить правовую поддержку на родном языке. Мы убеждены, что благополучие иностранцев, работающих в России, положительно скажется на многих социальных процессах», — добавил он.

Правовая поддержка доступна круглосуточно в режиме онлайн, пользователь может задать любой вопрос юристам и получить ответ на родном языке.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/269413/