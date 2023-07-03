Сервис Сбербанка поможет защитить кыргызстанцам свои права на родном языке

Гражданам Кыргызстана, находящимся в России, теперь будет проще урегулировать юридические вопросы в правовом поле.
В этом им поможет юридическое обслуживание, которое предоставляет платформа «СберПраво».
Отмечается, что новый продукт Сбербанка позволяет гражданам Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, работающим в России, получать юридическую помощь на родном языке.
«В России законодательство динамично меняется, поэтому ориентироваться в нормах права бывает непросто, особенно иностранным гражданам», — отмечает вице-президент, директор правового департамента Сбербанка Игорь Кондрашов.
По его словам, создан онлайн-сервис для того, чтобы квалифицированная и оперативная юридическая помощь была более доступна клиентам.
«Когда речь идет о мигрантах, то для них особенно важна возможность связаться с юристом в любой момент и получить правовую поддержку на родном языке. Мы убеждены, что благополучие иностранцев, работающих в России, положительно скажется на многих социальных процессах», — добавил он.
Правовая поддержка доступна круглосуточно в режиме онлайн, пользователь может задать любой вопрос юристам и получить ответ на родном языке.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/269413/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!