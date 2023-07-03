Глава МИД Малайзии прибыл в Кыргызстан с официальным визитом

Глава МИД Малайзии Замбри Абдул Кадыр прибыл в Кыргызстан с официальным визитом.
Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства КР.
По ее данным, планируются встречи на высшем и высоком уровнях для обсуждения вопросов активизации всего спектра кыргызско-малазийских отношений, в частности в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
МИД уточняет, что Замбри Абдул Кадыр встретится с президентом Садыром Жапаровым, спикером Жогорку Кенеша Нурланбеком Шакиевым и главой кабмина Акылбеком Жапаровым.
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