Скандал с матчеством. Конституционный суд вынес решение по запрету на матроним

По ее словам, судьи вынесли решение о том, что все оспариваемые нормы не противоречат Основному закону.
Коллегия судей Конституционного суда вынесла решение по ходатайству Эльвиры Тилек кызы и Айнуры Осмоналиевой, представляющих интересы Алтын Капаловой, о проверке соответствия Закона «Об актах гражданского состояния» Конституции КР. Об этом 24.kg сообщила юрист Эльвира Тилек кызы.
По ее словам, судьи вынесли решение о том, что все оспариваемые нормы не противоречат Основному закону.
«При этом судьи дали поручение кабинету министров о том, чтобы они внесли изменения в законодательство в части того, что лицо, достигшее 16 лет, могло изменить свое отчество или матчество. Судебная коллегия признала, что это пробел и необходимо разработать институт матронства для детей, достигших 16 лет. Конституционная палата также признала отсутствие института матронима (матчества) и право выбора дееспособного гражданина между отчеством и матчеством, создает условия для нарушения принципов равенства и запрета дискриминации по признаку пола», — сказала Эльвира Тилек кызы.
Напомним, ранее Верховный суд оставил в силе постановление об аннулировании записей акта о перемене отчества на матчество детям активистке Алтын Капаловой.
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