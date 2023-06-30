Иссык-Куль без пластика. В Кыргызстане проведут информационную кампанию

Акция «Сохраним Иссык-Куль» пройдет под руководством заместителя председателя кабинета министров Бакыта Торобаева.
Завтра Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР проведет информационную кампанию по объявлению Иссык-Кульской биосферной территории, свободной от пластика. Об этом сообщили в ведомстве.
Акция «Сохраним Иссык-Куль» пройдет под руководством заместителя председателя кабинета министров Бакыта Торобаева.
Населению и туристам расскажут о вреде пластиковых отходов, запрете использования, реализации пакетов из полимерной пленки и их угрозе экосистеме Иссык-Кульской области.
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