Иссык-Куль без пластика. В Кыргызстане проведут информационную кампанию

Акция «Сохраним Иссык-Куль» пройдет под руководством заместителя председателя кабинета министров Бакыта Торобаева.



Завтра Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР проведет информационную кампанию по объявлению Иссык-Кульской биосферной территории, свободной от пластика. Об этом сообщили в ведомстве.

Акция «Сохраним Иссык-Куль» пройдет под руководством заместителя председателя кабинета министров Бакыта Торобаева.

Населению и туристам расскажут о вреде пластиковых отходов, запрете использования, реализации пакетов из полимерной пленки и их угрозе экосистеме Иссык-Кульской области.



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