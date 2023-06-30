ГКНБ КР: О задержании гражданина КНР

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время продолжаются соответствующие оперативно-следственные мероприятия.

ГКНБ КР в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на контрольно-пропускном пункте аэропорта «Манас», задержан гражданин Китайской Народной Республики, который пытался с использованием поддельного паспорта гражданина КНР пересечь государственную границу Кыргызской Республики.

По указанному факту ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по ст.ст. 37-378 (покушение на незаконное пересечение госграницы) УК КР. В связи с чем, 29 июня 2023 года решением Октябрьского районного суда вышеуказанный гражданин иностранного государства водворен в СИЗО № 1 СИН при МЮ КР сроком до 27.08.2023 года.

В настоящее время продолжаются соответствующие оперативно-следственные мероприятия. В целях установления способа изготовления поддельного паспорта гражданина КНР назначены необходимые экспертизы.