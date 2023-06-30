Садыр Жапаров про мусор на Иссык-Куле: Сердце кровью обливается

На сегодняшний день из озера извлекли 100 км сетей для ловли рыбы и 6,8 тонны мусора.

Президент КР Садыр Жапаров вместе с министром чрезвычайных ситуаций и группой водолазов лично проинспектировал озеро Иссык-Куль и воочию ознакомился с ходом его очистки от рыболовных сетей и мусора. Об этом глава государства сообщил на своей странице в соцсети.

По его словам, работы по очистке озера от рыболовных снастей и бытового мусора были начаты по его поручению в марте текущего года.

"На сегодняшний день из озера извлекли 100 км сетей для ловли рыбы и 6,8 тонны мусора.

Большая часть этих сетей уже старая и пролежала в озере много времени. Видя в них запутанных рыб, тушки уток, других обитателей озера, сердце обливается кровью.

Печалит еще и то, что наши водолазы находят сети повторно в тех местах, где уже провели очистку, приложив много усилий.

Откуда же такое равнодушие и бессердечность к родному озеру?

И находятся же еще те, кто поучает, как заботиться об экологии, мня себя экспертами.

Элементарный пример даже то, что привыкли в порядке вещей оставлять мусор после трапезы на том же месте, ленясь донести его до специальной урны.

До этого я был в Сары-Челеке. Слава Богу, там дно озера не засорено старыми сетями и мусором.

Но поступают сообщения о том, что ситуация тревожная в другом нашем крупном озере Сон-Куле. Его мы тоже возьмем под строгий контроль.

Даст Бог, мы продолжим и в дальнейшем заботиться о чистоте нашей природы во всех уголках страны.

Уважаемые соотечественники, хочу призвать всех вас к бережному отношению и сохранению прекрасной природы Кыргызстана, являющейся бесценным даром.

Давайте не будем жить одним днем, а сохраним нашу окружающую среду, озера и реки для будущих поколений.

Особенно обращаюсь к отдыхающим на наших озерах и пастбищах, если на вашем пути попадется мусор, оставленный до вас кем-то другим, то не проходите мимо - соберите его.

С вас не убудет, на этом месте сейчас отдыхаете вы, через год сюда приедут ваши дети, а в последующем прибудут уже внуки.

Давайте, каждый сам начнет воспитывать в себе бережное отношение к природе! Также важен и общественный контроль, чтобы люди наблюдали за окружающими и воспитывали их!

Если мы не будем болеть за нашу природу, то никто этого не сделает - никто не придет и не очистит ее!

Если мы сами будем трепетно и внимательно относиться к окружающей среде и сохраним ее в чистоте, то и другие привыкнут к такому отношению и будут относиться к ней с уважением!

Так давайте вместе формировать культуру отдыха!".





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