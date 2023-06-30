В Бишкеке благоустраивают территорию вокруг вокзалов

Также после завершения всех работ будет начато благоустройство Восточного автовокзала.
Для удобства горожан и гостей столицы муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" ведёт работы по благоустройству территорий вокруг автовокзалов.
На сегодняшний день для удобного проезда автобусов на Западном автовокзале бригада устанавливает бордюры, после завершения установки планируется заасфальтировать островок и убрать ранее установленные ФСК.
Также после завершения всех работ будет начато благоустройство Восточного автовокзала. Там планируется уложить брусчатку, поменять ЛПР и сделать ремонт.
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