Создан оргкомитет подготовки к юбилею народного писателя КР Чингиза Айтматова

Создан организационный комитет по подготовке и проведению 95-летия народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова.

Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина.

Оргкомитет должен разработать и утвердить план подготовки и проведения юбилейных мероприятий. Организационное, методическое и иное обеспечение его деятельности возложено на Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики.

В состав оргкомитета вошли члены кабмина, главы регионов, ученые, деятели культуры, писатели, кинематографисты.

Чингиз Айтматов родился 12 декабря 1928 года, скончался 10 июня 2008-го. Кыргызстанский писатель с мировым именем, чьи книги были переведены на более чем 176 языков мира, изданы в 128 странах. По произведениям писателя снято более 20 фильмов. Первым из них стал «Перевал», снятый в 1961 году режиссером Алексеем Сахаровым. В 1965-м повесть «Первый учитель» была экранизирована режиссером Андреем Кончаловским. Герой Социалистического Труда (1978), лауреат Ленинской и трех государственных премий СССР.



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