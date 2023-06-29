Впервые отборочный турнир по спортивной борьбе на Олимпиаду-2024 пройдет в КР

Впервые отборочный турнир по спортивной борьбе на Олимпиаду-2024 пройдет в Кыргызстане.
Об этом сообщает Объединенный мир борьбы (UWW).
Уточняется, что состязания пройдут 19-21 апреля следующего года. Кыргызстан впервые в истории проведет отборочный турнир по борьбе на Олимпийские игры, которые пройдут в 2024-м в Париже.
После заседания бюро UWW были обнародованы даты четырех континентальных олимпийских квалификаций и всемирной олимпийской квалификации к Играм 2024 года. Отборочный турнир Панамериканских Олимпийских игр откроет квалификационный цикл в следующем году.
Первая континентальная квалификация пройдет в Акапулько (Мексика). Турниру будет предшествовать Панамериканский чемпионат, который пройдет в том же месте.
Затем в Каире (Египет) состоится отборочный турнир к Олимпийским играм в Африке и Океании.
В Баку (Азербайджан) последует квалификационный турнир к Европейским олимпийским играм.
Бишкек (Кыргызстан) станет свидетелем отборочного турнира Азиатских Олимпийских игр, которому будет предшествовать чемпионат Азии в том же месте.
Финальный турнир, предлагающий квоты на Парижские игры, известный как Всемирная олимпийская квалификация, пройдет в Стамбуле (Турция).
Отборочные соревнования к Играм начинаются с чемпионата мира 2023-го в Белграде (Сербия), который запланирован на сентябрь. На нем будет предложено 90 квот, по пять в каждой олимпийской весовой категории.
Каждая из четырех континентальных квалификаций будет предлагать 36 квот, всего 144. На Всемирной олимпийской квалификации, которая пройдет в Стамбуле, на Олимпийские игры 2024 года будет доступно 54 места.
Даты четырех отборочных континентальных Олимпийских игр и отборочного турнира Всемирных Олимпийских игр будут объявлены позднее.
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