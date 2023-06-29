Жогорку Кенеш одобрил передачу следственных функций Генпрокуратуры МВД и ГКНБ

По законопроекту следственные функции Генеральной прокуратуры перейдут ГКНБ, МВД и Военной прокуратуре.



Жогорку Кенеш в третьем чтении принял законопроект с изменениями в конституционный Закон «О прокуратуре» и Уголовно-процессуальный кодекс.

По законопроекту следственные функции Генеральной прокуратуры перейдут ГКНБ, МВД и Военной прокуратуре.

По словам министра юстиции Аяза Баетова, эта инициатива направлена на обеспечение системы сдержек и противовесов.



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