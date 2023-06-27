Республиканский центр физкультуры и спорта «Эмгек резерви» хотят передать на баланс мэрии Бишкека?

Депутаты дали ряд поручений представителям соответствующих государственных органов.
Депутаты Жогорку Кенеша 27 июня ознакомились с деятельностью Республиканского центра физической культуры и спорта «Эмгек резерви» при Министерстве образования и науки.
«На сегодняшний день необходимо провести ремонт. Бюджет мэрии Бишкека составляет 12 млрд сомов, Министерства образования и науки – 63 млрд сомов. В связи с этим нет никакой целесообразности передавать Республиканский центр физической культуры и спорта «Эмгек резерви» другому учреждению. Необходимо выделить финансовые средства на реконструкцию», - сказал депутат Шайлообек Атазов.
Депутат Марлен Маматалиев отметил, что необходимо построить новое современное здание. Он подчеркнул, что необходимо разработать проект здания и смету.
Депутаты дали ряд поручений представителям соответствующих государственных органов.
Республиканский центр физической культуры и спорта «Эмгек резерви» ранее было центром спортивных состязаний. Сейчас общежитие, тренировочный зал бокса нуждаются в ремонте, необходимо до 10 млн сомов, сообщает пресс-служба ЖК.
«Sport АКИpress»
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