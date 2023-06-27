Бакыт Торобаев провел совещание по реализации проекта строительства Майлуу-Сууйской малой ГЭС

Сметная стоимость проекта составляет более 35 млн долларов США.

Заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Торобаев провел совещание с участием представителей профильных государственных органов и финансовых структур по вопросам строительства и эксплуатации Майлуу-Сууйской малой ГЭС в Ноокенском районе Жалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

На встрече обсуждался вопрос совместного финансирования строительства Майлуу-Сууйской малой ГЭС, в частности, для реализации данного проекта рассматривается совместное финансирование со стороны финансово-кредитного фонда при Министерстве финансов Кыргызской Республики, ОАО «Майлуу-Сууйский Ламповый Завод», Евразийского Банка Развития и Кыргызско-Российского фонда развития.

Сметная стоимость проекта составляет более 35 млн долларов США. Строительные работы планируется завершить в течение 2-2,5 лет. Общая мощность проекта составит 26 МВт, планируется, что в среднем малая ГЭС будет производить 108 млн квтч электроэнергии в год.

tazabek.kg