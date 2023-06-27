Пресечена коррупционная схема в МП «Токмок водоканал»

Бишкек, "Саясат.kg". Кроме этого, в машине «А.А.А.» было обнаружено еще 135 тыс. сомов, полученные от продажи водопроводных труб.

ГКНБ КР в входе проводимых оперативно-розыскных мероприятий по демонтажу коррупционных проявлений в муниципальных предприятиях, в г.Токмок было выявлено хищение государственного имущества (водопроводные трубы крупного сечения) находящиеся на балансе МП «Токмок водоканал».

В частности, во главе заместителя директора МП «Токмок водоканал» «А.А.A.» была организована коррупционная схема по продаже крупных линий водопроводных труб, без ведома директора указанного предприятия.

Вместе с тем, 26 июня 2023 года в рамках возбужденного уголовного дела, при даче взятки директору МП «Токмок водоканал» «О.С.К.» был задержан и водворен в ИВС ГКНБ КР его заместитель «A.A.A.», который с целю подкупа и сокрытия продажи муниципального имущества передал «О.С.К.» 60 тыс. сомов. Кроме этого, в машине «А.А.А.» было обнаружено еще 135 тыс. сомов, полученные от продажи водопроводных труб.

B настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению причастных лиц к указанному хищению государственного имущества.

